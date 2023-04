"Nidi gratis", ci siamo Il Comune ha aderito

Il Comune di Follonica ha pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolta ai gestori di servizi educativi alla prima infanzia (3-36 mesi), accreditati e presenti nel territorio comunale, per l’adesione alla misura regionale "nidi gratis" per l’anno educativo 202324. Il Comune di Follonica aderisce a "Nidi gratis", il progetto promosso dalla Regione Toscana per l’anno educativo 20232024, realizzato grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo. I gestori interessati dovranno aderire alla manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Comune di Follonica. C’è tempo fino alle ore 13 di venerdì 14. La domanda può essere consegnata all’ufficio Protocollo del Comune di Follonica oppure inviata per posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] Al termine della valutazione delle adesioni pervenute sarà approvato, con determinazione dirigenziale, l’elenco dei gestori dei servizi che hanno aderito e che non siano stati motivatamente esclusi.