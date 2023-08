Nicole Creati decolla al Mondiale in Grecia

Si è concluso con un 14° posto su 150 iscritti e terza tra le italiane l’esperienza di Nicole Creati della Lni di Follonica al mondiale di "Ilca 4" che si è tenuto a Volos in Grecia. La competizione, iniziata il 25 luglio e finita il 30, ha visto una prima fase di qualificazione con la conseguente suddivisione in flotta argento ed oro. Non poche le difficoltà incontrate lungo il cammino sia per gli incendi che hanno colpito anche le zone limitrofe il campo di gara che le difficoltà meteo marine. La partecipazione è stata possibile grazie alla posizione dell’atleta nel ranking nazionale raggiunto con gli ottimi risultati all’Italian Cup e all’Europeo. L’allenatore Lorenzo Leoni, la squadra ed il direttivo non possono che essere soddisfatti del risultato raggiunto e della crescita dimostrata dalla giovane velista della sezione Follonichese della lega navale Italiana.