New Gender Action Terminato il progetto Coinvolti 900 studenti

Si è concluso con l’ultimo appuntamento a Palazzo Aldobrandeschi, il progetto educativo "New Gender Action" che la Provincia di Grosseto ha portato in 19 scuole del territorio provinciale, da nord a sud, coinvolgendo 900 studenti in una riflessione sul tema della violenza di genere, sugli stereotipi e la parità tra uomo e donna, attraverso la voce esperta delle operatrici specializzate del centro antiviolenza Olympia de Gouges, della Consigliera di Parità e il contributo di Irene Paoletti e degli attori di Anima Scenica Teatro. "Soltanto con una cultura della parità, praticata fin dalla più tenera età, è possibile tentare di cancellare la percezione distorta del femminile che ancora è presente in molte persone – dice il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola – soprattutto negli uomini che continuano a fornire giustificazione a violenze psicologiche e maltrattamenti nei confronti della donna. Per questo la Provincia di Grosseto ha rivolto l’attenzione alle scuole con New Gender Action, questo straordinario progetto di cui tutta l’amministrazione provinciale va fiera, per l’azione capillare portata avanti in questi mesi negli istituti scolastici, con l’obiettivo di parlare ai giovani di educazione ai sentimenti". Le attività nelle scuole sono state finanziate dalla Provincia di Grosseto con le risorse del Fondo sociale europeo. I ragazzi e le ragazze sono stati accompagnati in una riflessione sulla violenza di genere, attraverso un incontro in aula sulla violenza psicologica e uno sulla prevenzione del reato di revenge porn e poi hanno assistito alla performance teatrale Love story, costituita da quattro diverse scene sul tema della violenza sulle donne. Hanno partecipato circa 900 studenti.