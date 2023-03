Neve, finale anticipato Decidono pioggia e caldo

La pioggia di venerdì ha messo la parola fine alla stagione sciistica. Le alte temperature degli ultimi giorni e la pioggia caduta nella notte tra giovedì e venerdì sono stati i due fattori che hanno vanificato tutto il lavoro fatto nelle ultime settimane, decretando un finale di stagione per il versante grossetano dell’Amiata, con qualche giorno in anticipo rispetto al calendario. Gli operatori della società Isa si sono dati un gran da fare per rendere fruibile fino all’ultimo la stazione sciistica e sfruttando ogni minima finestra di tempo favorevole, sono stati in grado di garantire l’apertura degli impianti per circa 50 giorni. Quasi due mesi di sci con poca neve naturale e non moltissima artificiale, quanto accaduto sull’Amiata è stato il massimo che si poteva fare. Il 2023, sull’Amiata, ha confermato due aspetti. Il primo che senza impianti di innevamento artificiale è difficile programmare una stagione invernale sugli sci e il secondo che la neve è come l’oro per gli imprenditori locali. La stagione non è partita bene tra richieste di aiuti per fronteggiare il caro bollette e un Natale senza sci. Dai primi di gennaio, sfruttando una finestra di tempo favorevole, la stazione sciistica ha potuto aprire. Utilizzando solo l’acqua dell’invaso presente alle Macinaie, la società Isa è riuscita a produrre neve a sufficienza almeno fino a metà febbraio."Il bilancio di questi 50 giorni – spiegano dalla Isa Impianti - è nella media degli ultimi 10 anni, se si considerano i soli 50 giorni è il migliore tra afflusso di sciatori e giornate di apertura". Certo è mancato il Natale, mancherà buona parte di marzo e la Pasqua, periodi in cui la neve fa la differenza. Leggendo i trend e le abitudini dei visitatori che hanno scelto l’Amiata, quest’anno è emersa una novità. "Nei sabati che la stazione sciistica è stata aperta– spiegano dagli impianti – si sono registrati più sciatori rispetto alla domenica, nonostante durante le domeniche le presenze hanno raggiunto picchi di 30mila presenze giornaliere e i sabati di 10mila". I noleggi, nel weekend, più volte si sono trovati ad aver esaurito l’attrezzatura in poco tempo, i ristorante hanno dovuto eseguire tre turni per soddisfare tutte le richieste, gli hotel hanno lavorato molto bene negli ultimi due mesi. "Si tratta di un nuovo modo di lavorare rispetto al passato – ci raccontano i ristoratori locali - . Tutto è più concentrato in poche settimane". Una stagione positiva anche per i maestri di sci che in questi quasi due mesi i attività hanno avuto un gran da fare.

Nicola Ciuffoletti