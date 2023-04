Un clima fuori stagione. Aspetti il bel tempo e invece arriva la neve come d’inverno

Amiata, 9 aprile 2023 – Non è certo la prima volta che l’Amiata festeggia la Pasqua imbiancata, la nevicata di ieri notte, però, è ancora una volta una beffa nei confronti degli operatori turistici che sembrano proprio non riuscire a stare al passo con le pazze condizioni climatiche. Una volta archiviata una stagione sciistica buona ma non buonissima, tutti si aspettavano il sole e temperature miti per incentivare trekking, passeggiate ed escursioni all’aperto.

L’inizio di primavera è stato rimandato, temperature a picco e neve fino a quota mille metri sono i regali di Pasqua che l’Amiata ha ricevuto. Tra venerdì notte e ieri mattina è arrivata una nevicata che ha portato oltre venti centimetri di neve, peraltro del tutto inutile poiché gli impianti di risalita sono chiusi. Quassù gli impianti di risalita sono fermi ormai da metà marzo, da quando cioè le società che gestiscono seggiovie e ski-lift non hanno più potuto garantire la sicurezza sulle piste da sci.

Ieri, 8 aprile, è stata una giornata impegnativa anche per gli operai della Provincia, intervenuti per ripristinare la viabilità in montagna e dunque garantire la sicurezza stradale. "Parliamo di una quantità di neve discreta che supera i 15 centimetri", hanno ricordato ieri mattina gli addetti della Provincia, per questo l’Ente ha attivato il proprio servizio neve per liberare le strade con due spazzaneve a cui si è aggiunto quello della ditta Vichi, titolare dell’appalto.

"Alle Macinaie e al Prato della Contessa, quindi, ci sarà neve per queste festività pasquali – afferma il presidente della Provincia, Francesco Limatola – e sicuramente questo elemento attirerà molte persone. Pertanto, la Provincia è intervenuta subito e ancora sta lavorando per liberare le strade ed evitare che si formi il ghiaccio. Si raccomanda la massima prudenza e si ricorda l’obbligo di gomme termiche e catene a bordo. Ringrazio il nostro personale della viabilità per il pronto intervento".

"Per i turisti la neve è sempre una bella sorpresa – dice un albergatore alle prese con l’afflusso pasquale –. Cercheranno di sfruttare questa situazione al meglio". Per chi ha deciso di trascorrere le festività pasquali sull’Amiata non resta dunque che lasciarsi conquistare da un paesaggio imbiancato, comunque inedito, sicuramente spettacolare.