"Nessuna responsabilità sul guasto alla linea"

In merito alla lettera "Telefoni guasti Hotel isolato quanti danni" pubblicato qualche giorno fa in tutti gli organi di informazione, Tim, la società di telefonia chiamata in causa dall’avvocato Cavezzini, desidera precisare "di non aver alcuna responsabilità sul guasto a cui fa riferimento l’Hotel e segnalato al servizio clienti lo scorso 17 luglio. Si tratta infatti, come già fatto presente dal nostro personale tecnico al cliente a seguito di intervento, di un guasto ad un apparato di proprietà dell’Hotel e, pertanto, non di competenza dell’azienda". Secondo Tim infine "per quanto riguarda invece il precedente guasto citato nella lettera - si chiude la precisazione dell’azienda - Tim desidera sottolineare che è stato segnalato il 20 giugno e riparato il 24 giugno". L’avvocato, per conto del suo assistito, invece asseriva che la colpa del guasto telefonico che continua da molto tempo è colpa dell’azienda telefonica.