"Nessuna mozione stracciata né accuse di fascismo"

"Non ho detto che la mozione era fascista né tantomeno l’ho stracciata, essa riposa ad imperituro ricordo tra gli atti del Consiglio". Replica in questi termini l’assessore Massimo Borghi dopo che la minoranza lo ha accusato di aver proferito parole non consone rispetto alla mozione presentata e respinge l’accusa di aver definito "fascista" lo stesso documento. "L’oggetto del contendere – dice – è la discussione su una mozione presentata dall’opposizione sulla difesa delle radici cristiane dell’Europa dell’Italia e del Comune di Gavorrano, sulla quale mi sono sentito di intervenire, in quella che è una normale dialettica consiliare. Ho affrontato il tema sul piano della storia dell’ Europa, ho parlato dei valori laici e garantisti della Costituzione. Il punto che non è piaciuto all’opposizione – insiste Borghi – è quando ho parlato delle radici cristiane dell’Europa e mi sono permesso di dire, che dietro questa definizione, che ritengo fascista, in Germania si è coperto l’olocausto a danno degli ebrei con la copertura e il silenzio di una parte della gerarchia cattolica, mentre al contempo preti, monaci ed una parte del clero aiutava e metteva in salvo gli ebrei. Non ho detto che la mozione era fascista né tantomeno l’ho stracciata. E il capogruppo dell’opposizione rimasto senza argomenti per controbattere ha minacciato il sottoscritto e ha lasciato l’aula".