Nell’ultimo quinquennio in Maremma 833 assalti

Che una strada vada trovata è ormai sicuro. Perché le predazioni in provincia di Grosseto sono ormai fuori controllo. L’ultima in ordine di tempo nella zona di Montemassi. Alcune caprette tibetane dell’azienda "Capracotta" di Lorenzo Piras sono state attaccate dal lupo. Una di queste è morta. "Stavano accanto all’agriturismo – dice Lorenzo Piras – meno male che il predatore non si è diretto verso la stalla dove ci sono le mucche chianine. Sarebbe stata una tragedia". La via istituzionale è quella scelta da Coldiretti Grosseto per sondare tutte le strade percorribili che guardino anche oltre al piano nazionale lupo in discussione nella Conferenza Stato-Regioni per dare risposte vere ai 1.200 allevatori ovi-caprini che ogni giorno vedono predati le loro greggi. La Maremma è tra le aree più critiche ed interessate dal fenomeno delle predazioni in Italia: più di una al giorno. L’iperbole crescente delle predazioni nelle campagne maremmane ha contribuito, insieme ad altri fattori, alla perdita dell’8,3% della superficie agricola utilizzata in gran parte concentrata proprio nelle aree montane e collinari. Sono quasi 2.500 gli eventi di predazione in regione a danno delle aziende zootecniche nell’ultimo quinquennio. Di queste quasi un migliaio in Maremma. Il 95% delle predazioni riguardano le pecore secondo lo studio dell’Ispra. Una presenza, quella del lupo e sempre più di ibridi, che non è più confinata alla sola montagna. Nel 1973 il lupo era una specie gravemente minacciata, gli esemplari censiti erano solo 100; l’ultimo censimento dell’Ispra, nel 2022, ha contato 3.300 animali nelle regioni della zona peninsulare con una probabilità di presenza molto elevata in Maremma. "Qui ha colonizzato quasi la totalità degli ambienti idonei. – analizza Coldiretti Grosseto –. Il progetto di ripopolamento ha funzionato talmente bene che oggi gli esemplari hanno portato ad uno squilibrio. L’aumento del numero di predatori è inversamente proporzionale a quello degli allevamenti. Proprio nelle scorse ore il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida ha incalzato il Consiglio Ue perché dia seguito alle iniziative annunciate sullo status del lupo come specie protetta con la revisione della direttiva Habitat".