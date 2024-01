"Nell’ospedale di Massa Marittima tanta professionalità e umanità"

Quando l’ambiente sanitario lo frequenti perché sei presidente regionale di Admo è un conto, nel senso che l’opinione che si forma può anche essere condizionata dal ruolo, ma quando in ospedale entri non in quella veste, ma come paziente che deve risolvere un problema allora il ringraziamento che ne segue è tutto fuorché formale. L’esperienza è quella di Fausto Brandi. "Voglio ringraziare – dice il presidente Admo – tutto lo staff sia medico che infermieristico dell’ospedale di Massa Marittima, reparto di Chirurgia, per la professionalità preparazione ed umanità. Ed è proprio sull’ultimo aspetto che vorrei fare evidenza perché quando, dopo un’operazione abbastanza importante, sei in balìa del dolore e dell’immobilità ma trovi nello staff professionalità, dedizione ed umanità, tutto questo è una ’medicina’ in più. Forse la più importante. Ed in più trovare un compagno di stanza che porta simpatia e ti sprona a reagire, beh allora la degenza diventa quasi una ’bella avventura’… finita bene.

Spero che le voci, e spero siano solo voci, di un’ipotetica chiusura o riduzione dei servizi dell’ospedale di Massa Marittima rimangano tali e chi di dovere ascolti questi messaggi perché eccellenze del nostro territorio come il reparto di Chirurgia possano ancora dare sollievo e risoluzione a chi ne ha bisogno. Non ci dimentichiamo mai che la vita è una ruota che gira e nessuno è fuori dalla giostra".