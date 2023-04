"Nella discussione c’è un grande assente Dove è finito l’ex cinema Marraccini?"

"Nel dibattito intorno alla crisi del centro storico c’è un grande assente: il Marraccini. Per questo, attraverso il nostro capogruppo Carlo De Martis, abbiamo presentato un’interrogazione che sarà discussa nel consiglio comunale di domani". Inizia così la nota di Grosseto Città Aperta. "Crediamo - aggiungono - che nella valenza strategica del vecchio cinema nell’ambito di una più complessiva visione di rilancio del cuore della nostra città, ragione per la quale in questi anni abbiamo ripetutamente sollecitato l’Amministrazione comunale affinché il Marraccini venisse restituito ai grossetani. Da ultimo lo abbiamo fatto con una proposta, approvata dal consiglio comunale e quindi attuata dalla giunta con una delibera dello scorso gennaio, che ha stabilito che il futuro dell’ex cinema sarà deciso attraverso un processo partecipativo che andrà a coinvolgere la comunità locale, ricorrendo agli strumenti ed alle risorse economiche messe a disposizione dalla regione". Secondo Città Aperta però le "tempistiche si stanno tuttavia allungando oltremisura, da cui l’interrogazione che abbiamo presentato al sindaco ed all’assessore competente per riportare il tema del Marraccini al centro del dibattito e, soprattutto, per conoscere le cause dei ritardi".