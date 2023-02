Nel "Quore" dei prodotti Dop e Igp ci sono anche l’olio e la castagna

Si chiama Quore Toscana Dop e Igp e la "q" è l’iniziale di qualità. L’associazione ha mosso i primi passi circa un anno fa e tra i 9 associati vede anche due eccellenze amiatine: l’olio Seggiano Dop e la castagna del Monte Amiata Igp. L’idea di Quore parte dal presupposto che le produzioni Dop e Igp che vengono identificate dal nome dei territori di origine, non solo esprimono un valore aggiunto per consumatori e marchio europeo, ma sono espressione della cultura di quelle terre. Importante per l’associazione è costruire un legame saldo tra le Dop e Igp Toscane e i consumatori, per fare questo è importante consolidare e ampliare la rete degli amici di Quore, quei soggetti cioè in grado di essere trait d’union tra le produzioni di qualità e il consumatore finale. È questo l’obiettivo principale dell’incontro che si terrà sabato, a partire dalle 11, a Seggiano dove giornalisti e stakeholder potranno conoscere da vicino Quore così da diventare loro stessi ambasciatori di una Toscana agroalimentare di alta qualità.

"L’incontro – dice Luciano Gigliotti, presidente di Quore e anche del Consorzio Olio Seggiano Dop – rientra in un calendario di appuntamenti più ampio che raggruppa una serie di incontri in giro per la Toscana e che ha come obiettivo principale quello di arricchire la rete degli Amici di Quore Dop Igp Toscana. La partecipazione all’evento è su invito, sarà un’occasione per far conoscere nel dettaglio l’associazione e il valore aggiunto di queste Dop e Igp".

Quore Toscana Dop e Igp raccoglie nove produzioni d’eccellenze toscane: Castagna del Monte Amiata Igp, Fagiolo di Sorana Igp, Farro della Garfagnana Igp, Marrone del Mugello Igp, Mortadella di Prato Igp, Pane Toscano Dop, Pecorino delle Balse Volterrane Dop, Olio evo Seggiano Dop, Olio evo Terre di Siena Dop. "I consorzi che sono dentro Quore rappresentano dei veri e propri ambasciatori nel segno di sapori e saperi della Toscana – conclude Gigliotti –. Un insieme di paesaggi, storie, tradizioni e curiosità da conoscere e apprezzare anche in tavola".

Nicola Ciuffoletti