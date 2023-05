Nel Palio delle donne a vincere è la Croce

Alla Croce la vittoria nella prima rassegna paliesca della stagione. Si è tenuto ieri il Palio delle donne, nonostante la pioggia, in occasione della Festa di Primavera organizzata dall’Ente Palio in collaborazione con i quattro rioni. Gli equipaggi in rosa si sono sfidati su un percorso di quattro vasche da 200 metri circa, con due girate al largo e una a terra. Alla prima girata la Croce si è portata subito in vantaggio, con la Pilarella appena dietro. Così come nella seconda vasca, terminata con le ragazze biancorosse ancora davanti di un soffio. Il testa a testa è andato avanti anche nella terza vasca, dove la Croce è riuscita a mantenere un leggero vantaggio sulle biancorossoblù. Il "serra" finale ha visto trionfare proprio la Croce, seguita dalla Pilarella giunta subito dopo in seconda piazza. Al terzo posto il Valle, al quarto la Fortezza. Per il Rione Croce hanno trionfato Flavia Restaldi, Roberta Lucignani, Sara Pennisi e Rosa Russo. Timoniere Enzo Della Monaca. Per il Rione Pilarella ai remi Julia Pari, Stella Fronzoni, Marta Bertocchi e Giorgia Schiano. Il timoniere era Alessio Bausani, che con la Pilarella ha vinto l’ultimo Palio disputato nell’agosto del 2022. Per il Rione Valle ai remi Barbara Carotti, Serena Carotti, Marzia Carli e Valentina Buzi, Claudio Schiano al timone. Per il Rione Fortezza ai remi Silvana Benedetti, Federica Morici, Georgeta Musesan e Marzia Pietroni. Timoniere Alessandro Visconti.