Nel "cortilone" tornano le opere di MaremmArtExpo

Il paese di Sorano diventa culla dell’arte contemporanea. Infatti, dalle 17 di sabato 22, ospiterà l’undicesima edizione di MaremmaArtExpo, organizzata dall’associazione Agaf.

"Saranno 37 – dice Gennarino Salvo, presidente dell’associazione Agaf – gli artisti che esporranno le loro opere in questa edizione. Tra loro, non ci saranno solo artisti grossetani, ma anche di altre regioni e altri Paesi".

"Verranno esposte 250 opere di scultura, pittura e grafica – continua Salvo – e ho il piacere di annunciare anche la partecipazione della neonata associazione Arte Digitale Onda di Grosseto e degli artisti di Urban Sketch".

La mostra sarà allestita nel cortilone di Sorano e durerà fino all’1 maggio. "Non stiamo parlando di una semplice collettiva – continua Salvo –, ma di un’esposizione di opere imprevedibili e inattese, in grado di mettere a nudo il gesto, la personalità e il pensiero dell’artista contemporaneo. Insieme all’evento, ci saranno molte altre attività collaterali fra cui spettacoli, danze, escursioni nelle vie cave e tanto altro. Rispetto alle edizioni precedenti, ci saranno meno artisti partecipanti, la pandemia ci ha un po’ rallentati in questi anni, ma ci stiamo riprendendo". "Questa rassegna d’arte ha tutti i presupposti per fare bella figura. Speriamo – conclude – di attirare molte persone per onorare i 40 anni dell’associazione".

Durante l’evento artistico, si svolgerà anche la Festa di Primavera organizzata dall’associazione Giovanni Capaccioli, all’insegna di eventi gastronomici, musica, raduni d’auto e moto d’epoca e molto altro.