Nel 1977 abolite le "scuole speciali"

L’Italia è uno dei Paesi dove le leggi sul sostegno sono tra le più complete e tra le più inclusive, ma non è sempre stato così. Moltissimi anni fa addirittura esistevano le "scuole speciali", nelle quali erano presenti solo alunni con disabiltà. Soltanto nel 1977 furono abolite e vennero introdotti nelle scuole italiane gli insegnanti di sostegno con varie leggi, tra cui la più importante è la legge "quadro" numero 104, introdotta nel 1992. Essa dichiarava che la scuola deve valutare ed individuare le potenzialità per facilitare l’apprendimento dei ragazzi disabili. Gli insegnanti di sostegno hanno, perciò, il compito di istruire i ragazzi con disabilità psichiche, fisiche e sensoriali, riuscendo a integrarli nella classe e facendo svolgere loro un intero percorso scolastico, proprio come qualsiasi altro loro compagno. Per favorire un miglior apprendimento e una migliore interazione con i compagni, vengono fatti dei progetti o delle attività laboratoriali con le diverse materie curricolari, affrontando gli argomenti trattati in classe in modo diverso e collegando più materie insieme.