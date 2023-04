"Necessarie risorse e programmazione culturale"

Alla giunta straordinaria per il futuro del centro storico sono state inivitate anche le associazioni di categoria. Tra queste, c’è anche Confesercenti. "Noi siamo in una crisi di congiuntura generale – dice Marco Di Giacopo –. Sono in corso trasformazioni sia all’interno del commercio che all’interno di tutti gli organi di rappresentanza. I vari Ccn sono importanti perché investono su questi due aspetti. In particolare, Grosseto ha un territorio provinciale, turisticamente molto forte. Le nostre coste, ad esempio, registrano sempre numeri notevoli. In più la nostra città, urbanisticamente, ha una periferia molto forte e molto popolata, con insediamenti commerciali molto strutturati. Questi fattori si sono ripercossi inevitabilmente sul centro storico, che con il tempo ha perso attrazione e necessita ora di un’attenzione particolare". Due sono gli aspetti da tener conto per la sua salvaguardia: "Il primo – continua – è l’interconnessione di spazi culturali e spazi di natura economica: c’è la necessità di avviare una programmazione culturale, condivisa, utilizzando quei nuovi spazi che il Comune ha rimesso a nuovo, come il Marraccini ad esempio, dedicato a tutta la cittadinanza, adatto a tutte le età. Per fare tutto ciò, bisogna però tener conto del fattore economico, perché se il centro storico perdesse la sua impronta economica-commerciale, di conseguenza perderebbe anche la sua centralità socio- culturale. Queste tre funzioni devono coesistere. Il secondo aspetto è un piano di investimenti ad hoc che miri ad attrarre risorse, strutture, ma anche grandi realtà commerciali di franchising, nel nostro centro storico". "Noi – continua – daremo il nostro supporto per risollevare il centro storico e dargli maggiore attrattività. In giunta tratteremo varie soluzioni e insieme sceglieremo quella più adatta alla situazione. Servirà un piano di iniziative culturali condiviso e la creazione di una piattaforma ad hoc per attrarre nuove realtà commerciali che possano creare nuova linfa. Confidiamo che il congelamento del Ccn sia solo temporaneo".