Navetta gratis per il mare riservata ai residenti

E’ ripreso nei giorni scorsi il servizio navetta gratuito per i residenti di Scarlino. Sono infatti ripartite le corse giornaliere che sono state aumentate a 4, due la mattina e due il pomeriggio, dal lunedì al venerdì. Il percorso toccherà tutte le frazioni comunali con soste previste anche a Follonica. Come la scorsa estate la corsa del venerdì mattina comprenderà una sosta particolare nei pressi del Parco Centrale di Follonica dove si tiene il mercato settimanale. Il servizio comprende due giri la mattina, con partenza alle 8.30 e alle 11.30 da Portiglioni e due nel pomeriggio, con partenza sempre da Portiglioni alle 14.30 e alle 17.30. Il servizio è in ausilio alla cittadinanza, è riservato ai residenti ed è stato attivato per consentire l’accesso alle attività commerciali e ai pubblici uffici alla popolazione. Non si configura come servizio di trasporto pubblico urbano o extraurbano, infatti non verranno utilizzate le fermate del trasporto pubblico locale.