Luminarie, ci siamo: si accende il Natale a Grosseto

Grosseto, 5 dicembre 2023 – Conto alla rovescia per l’accensione delle luminarie che da venerdì porteranno l’atmosfera natalizia nel centro storico di Grosseto. Un’impresa non di poco conto, resa possibile, proprio come si suo dire «in calcio d’angolo» da un gruppo di commercianti che hanno deciso di unire le forze, superando ogni difficoltà nell’interesse comune di non lasciare al buio le principali vie dello shopping per le festività che sono alle porte. Solo un mese fa, per cercare una soluzione al «problema luminarie», è stato costituito il comitato «Alcala Christmas Light», coordinato da Carlotta Ciacci e Alessandra Santini della Boutique Santini e da Lara Ballerini dell’ottica Ballerini.

«Siamo molto soddisfatte del risultato che abbiamo raggiunto – commentano Carlotta Ciacci, Alessandra Santini e Lara Ballerini – siamo riuscite a coinvolgere quasi tutte le attività del centro storico con le quali abbiamo raccolto la somma necessaria per riuscire a sostenere i costi di allestimento delle luci. Finalmente possiamo dire, con orgoglio, che ce l’abbiamo fatta, grazie alla collaborazione tra commercianti, che ringraziamo di cuore. Collaborazione che è indispensabile, non solo a Natale. Una questione di impegno, di volontà e soprattutto di amore per il centro storico che ci accomuna e che dobbiamo continuare a trasmettere ai cittadini e ai turisti».

Intanto in questo 2023 la sede Ascom ha tagliato lo storico traguardo dei 40 anni. Un compleanno importante, dunque, che Confcommercio Grosseto vuole continuare a celebrare con un’iniziativa speciale in linea con la mission della rigenerazione e valorizzazione dei luoghi. In occasione delle imminenti festività natalizie l’area verde che delimita la rotatoria di piazza Volturno sarà infatti allestita con decorazioni natalizie artistiche. Infine anche i commercianti di via della Pace hanno deciso di dare vita all’illuminazione artistica natalizia della strada sulla quale hanno sede le proprie attività. Un sogno che coltivavano da tempo e che la notizia dell’illuminazione di piazza Volturno da parte di Confcommercio ha contribuito a trasformare in realtà. L’allestimento delle decorazioni è già iniziato e si concluderà molto presto.