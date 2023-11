Natale in centro. Un mese magico per tutte le età

"A Natale puoi"… vivere l’atmosfera di festa che Grosseto è pronta a regalare con un programma ricco di appuntamenti tra musica, elfi, vetrine in movimento e tanto divertimento. A svelare il programma natalizio sono sttai il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il vicesindaco Bruno Ceccherini, l’assessore alla Cultura Luca Agresti, il presidente dell’Istituzione le Mura Alessandro Capitani e la presidente del Ccn Agata Renzo. A partire da sabato e per tutto il mese "Natale in centro storico" animerà il cuore della nostra città con 5 grandi eventi, più di 24 installazioni e spettacoli, più di 36 grandi artisti e più di 80 negozi associati al Ccn. "Ci aspetta un dicembre meraviglioso – afferma il sindaco Vivarelli Colonna – gli eventi saranno incentrato sulle famiglie ed i bambini". "Questo grande evento è il fulcro di tanto lavoro per rivitalizzare e dare forza al centro storico – dice Agresti –. Il Natale al Cassero conta 10 mila presenze dell’anno passato, è un’evento importante".

"È una task force tra Comune, Ccn, Istituzione le Mura e le attività produttive - continua Ceccherini –. È stato un cambiamento epocale rivolgendo le attività alle famiglie, senza tralasciare eventi per i giovani". "Ci siamo ispirati al ‘Canto di Natale’ di Charles Dickens – dice Agata Renzo –. La decisione di inserire le attività all’interno dei nostri negozi li renderà attori protagonisti. Dalle 16 alle 19 gli esercenti saranno il vero palcoscenico rappresentando la vera magia e lo spirito di Natale. Nel sito web del Ccn, attraverso un QR code si potrà visualizzare la posizione di tutti gli artisti presenti nel centro e le mappe di percorsi mirati per lo shopping dando le informazioni relative sui negozianti.

Al Cassero, nel Villaggio di Babbo Natale tornerà il Grinch che come al solito cercherà di "sabotare" il Natale ma saranno proprio i bambini ad impedirglielo escogitando stratagemmi e giochi nella magica piazza del Pozzo. Sarà possibile visitare anche le cannoniere,le gallerie e la macchina da guerra voluta dai Medici.

Maria Vittoria Gaviano