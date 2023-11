Nasce l’"Olio di Castiglione". Oro verde nel terreno del Comune. La gestione è affidata ad Acot

Risultato importante per il progetto di recupero e valorizzazione di un’area verde pubblica ad alto valore paesaggistico, parzialmente interessata da un incendio e abbandonata ormai da tempo, che si trova sotto la panoramica di via Papa Giovanni XXIII. Uno spazio adibito a parcheggio, dato dall’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia in gestione ad Acot, (Associazione Castiglionese Operatori Turistici), da cui ora arrivano i primi frutti, ovvero l’"Olio di Castiglione". L’area era stata in passato interessata da un incendio e successivamente abbandonata. Il Comune ha acquistato il terreno grazie alla chiusura di una vecchia convenzione urbanistica, peraltro rimasta indefinita per decenni, ed ha indetto un bando per la concessione onerosa del parcheggio e il recupero dell’oliveto soprastante per renderlo nuovamente produttivo.

Ad aggiudicarsi il bando è stata Acot, Soddisfatta per i risultati raggiunti la sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi, mentre l’assessore al turismo, Susanna Lorenzini aggiunge: "Il Comune interviene, solo se gli vengono date le risorse come soggetto attuatore dei lavori dalla Regione o dal Ministero. Questo progetto – spiega l’assessore al turismo Lorenzini – dimostra che è possibile non solo rispettare l’ambiente ed il paesaggio ma addirittura contribuire alla loro tutela e quindi alla loro valorizzazione".

Il progetto, il cui obiettivo come ha sottolineato Lorenzin è la salvaguardia dell’ambiente e il miglioramento del paesaggio, prevede la potatura straordinaria e massiva delle piante per rimettere in produzione l’intero oliveto, ma anche tutta una serie di interventi per migliorare la fruibilità dell’area, dalla realizzazione di staccionate, sentieri sterrati, fossette per la regimazione delle acque piovane e illuminazione pubblica del parcheggio ad uso delle strutture ricettive della zona.L’Olio di Castiglione è un importante risultato raggiunto grazie alla sinergia tra pubblico e privato, la bottiglia è riconoscibile dall’etichetta appositamente realizzata che riporta il logo di Acot e del Comune. L’olio potrà essere "assaggiato" negli eventi di promozione turistica che saranno programmati dall’Amministrazione comunale nei prossimi giorni.

"Questa produzione di olio – aggiunge con soddisfazione Paolo Pieraccini, presidente di Acot – è il frutto di una sinergia fra l’Amministrazione comunale e gli albergatori, e rappresenta l’esigenza di coniugare i rispettivi interessi, che sono per noi avere dei parcheggi per gli ospiti e per il Comune la possibilità di limitare il rischio incendio e idrogeologico di quella zona, oltre naturalmente a valorizzare l’intera area". Insomma quando pubblico e privato viaggiano a braccetto possono nascere, come in questo caso, cose davvero interessanti.