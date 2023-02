Nasce il primo Rotary Club Farmeschi eletto presidente

Fondato il primo Rotary Club della montagna. La nascita è stata ratificata ufficialmente lo scorso 11 febbraio alla presenza del governatore del distretto Toscana Nello Mari e del presidente dell’effettivo, Arrigo Rispoli. Al presidente del neonato Club amiatino, Marco Farmeschi, è stata consegnata la campana simbolo dell’effettiva attività del circolo. La sede sociale principale è a Castel del Piano con la precisa volontà però di effettuare gli eventi propri dell’attività sociale in tutti i comuni compresi nell’area di competenza, a rotazione. La finalità, infatti, è di coprire il territorio per dargli una valenza unica. Il club, che fa parte del Distretto Toscana, diffonderà i principi fondamentali di solidarietà, assistenza, tutela del territorio, inclusione, partecipazione ad attività benefiche, anche internazionali, sotto l’egida del Rotary International. Un esempio per tutti, il programma di vaccinazione polio plus, che ha ottenuto risultati addirittura insperati a livello mondiale. Da non trascurare gli obiettivi che il Rotary si è posto sulla ottimizzazione sull’uso dell’acqua, che, soprattutto in questo territorio, costituirà un grande impegno rotariano.

A pochi giorni dalla sua costituzione il Club Amiata conta già una dozzina di soci. Tale numero comporta ancora un legame con il club padrino di Pitigliano, Sorano, Manciano. L’obiettivo primario è quello di raggiungere i venti soci per essere a tutti gli effetti un club rotariano indipendente. Il Rotary attraverso la sua organizzazione Rotaract svolge una funzione di attrazione nei confronti dei giovani dai 18 anni per scambiare idee con altri leader della comunità, sviluppare doti di leadership e competenze professionali e umane, nonché svolgere progetti di service divertendosi insieme.

Nicola Ciuffoletti