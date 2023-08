Nasce il gruppo "Orbetello Civica": Mauro Pettini sarà il coordinatore

E’ ai vertici politici orbetellani ormai da anni e ora Mauro Pettini ha un altro incarico, quello di coordinatore organizzativo e politico dei centristi e popolari di Orbetello civica.

"Fra i nostri obiettivi – dice – riaggregazione di tanti amici cattolico democratici e della ex Dc che stiamo riunendo intorno a questo gruppo e al Partito Popolare Europeo. Sono già un centinaio le persone che hanno aderito".

"Siamo a sostegno della coalizione di maggioranza che guida il Comune – dice Pettini –, ma abbiamo posizioni costruttive, perchè chiediamo maggiore impegno su alcune questioni, come una maggiore pulizia da parte di Sei Toscana ed una migliore cura dell’arredo urbano, la messa a dimora di nuove piante lungo i viali intorno alla laguna, la pulizia perdiodica e puntuale delle isole ecologiche, interventi nel quartiere di Neghelli".

Uno sguardo anche verso il turismo, settore "ben seguito dall’assessore Ottali – dice Pettini –, ma che non deve trascurare alcun aspetto, come quello dei servizi igienici pubblici che adesso mancano e dei quali, invece, da anni chiediamo l’allestimento".

Pettini, inoltre, chiede al Comune una programmazione che ponga "maggiore attenzione verso le politiche sociali e giovanili e della famiglia, cui il Comune dedica non molte risorse rispetto alle emergenze in atto che sono sociali, sanitarie, assistenziali, politiche del lavoro e per la occupazione giovanile".

Michele Casalini