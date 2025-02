Nardini al sindaco: "Incredibili le parole sul Che"

GROSSETO"È incredibile che il sindaco di Grosseto, che da sempre strizza l’occhio all’estrema destra omofoba e sessista, un uomo delle istituzioni che sbeffeggia le donne per il loro aspetto e le denigra nel loro ruolo, che si filma ad uno spettacolo di burlesque per dimostrare il suo machismo, uno che non ha detto una parola sul raduno dei fascisti di Casapound a Grosseto, usi proprio l’omofobia e il sessismo come argomenti per attaccare la sindaca di Carrara Arrighi, ‘colpevolè di essere intervenuta all’inaugurazione di una statua dedicata a Che Guevara nella sua città". Così in una nota l’assessora regionale Alessandra Nardini (foto).

"Non è un caso che, ancora oggi, a decenni di distanza - aggiunge -, Che Guevara resti un simbolo, anche per i giovanissimi. La sua è una storia di lotta per i diritti e l’emancipazione, che ha combattuto fino in fondo. Una scelta scomoda, che gli ha fatto abbandonare gli agi borghesi per schierarsi dalla parte degli oppressi. Capisco che il valore di tutto questo sia incomprensibile per Vivarelli Colonna a cui piacciono Trump, Musk e tutto il ciarpame da saluti romani, uno che intitola una strada a Berlinguer ma, contestualmente, anche una ad Almirante in nome di quella che lui chiama pacificazione nazionale, ma che sa più di parificazione tra chi ha combattuto il fascismo e chi, convintamente, ne fu un alfiere".