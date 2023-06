Musicisti in gara Due giorni col Meet Music Sedici artisti al Casello

La giuria di Meet Music 2023 ha selezionato i 16 artisti che andranno sul palco di Meet Music per esibirsi dal vivo oggi e domani, dalle 19 al Casello Idraulico. La finale coinvolge in due serate 7 artisti per quel che riguarda il contest Rap Trap, HG Rainbow Contest, organizzato con la label Highersound. Gli altri contest invece ne portano sul palco 3 ciascuno. Meet Music propone il Contest Latin Afro House in collaborazione con Claps Records ed il Contest Chill Out deep house organizzato con Grey Cat Jazz Festival. Infine va in scena il contest Pop Dance in collaborazione con Red Bull. Meet Music non promette il successo, ma dà concrete opportunità. Ad esempio, il vincitore del Contest LatinAfro House sarà subito dopo il contest al centro della scena. Chi vince il contest "Red Bull", sarà poi protagonista in console durante un party ufficiale legato al brand. Il vincitore del contest "Deep house" e "Chill Out" suonerà invece durante il Grey Cat Jazz Festival. Infine, Il vincitore del rap-trap, l’"HG Rainbow Contest", si esibirà durante la serata ufficiale di Highersound prodotta da Follsonica. Tra i membri della giuria, non mancano "veterani" che hanno partecipato a diverse edizioni della manifestazione. Ecco quindi Ylenia Iaconi e Pierangelo Mauri, storico editore musicale. Con loro anche Renato Tanchis, di Sony Music Italia. Riccardo Sada, affermato giornalista musicale e autore di tanti libri, purtroppo non potrà essere presente. Ci sarà invece Lorenzo Tiezzi, comunicatore, giornalista e blogger con un passato tra discografia dance, rock e musica classica. Quest’anno tra i giurati ci saranno poi diverse "new entry": quella di Antonella Mansi, Presidente del Centro di Firenze per la moda Italiana, Holding di Pitti Immagine e quella di Stefano "Cocco" Cantini, direttore artistico del Grey Cat Jazz Festival e musicista di fama internazionale. Daranno il loro contributo anche altri giurati con un notevole background artistico: Sciabola, rapper pisano molto attivo sulla scena, ha partecipato come artista al Rainbow Contest, questa volta torna come giurato per il segmento raptrap. Non mancherà, infine, Peppe Citarella, che prima sarà in giura per il contest Afro HouseLatin. e poi dividerà la console con Luca Guerrieri e, come dicevamo, il vincitore del Contest Latin Afro House nel Club House al Tartana.