"Musica sull'acqua a Orbetello: Terry Chen suona al Festival Piano"

"Musica sull’acqua" in un tramonto toscano: con uno concerto che si preannuncia mozzafiato, oggi (con inizio alle 19.45) prosegue l’Orbetello Piano Festival, l’originale cartellone estivo che fino al 5 agosto sposa la bellezza della musica a quella di alcuni dei luoghi meno frequentati e più identitari della laguna toscana. Sarà infatti uno spettacolo nello spettacolo quello che vedrà la Terrazza Guzman accogliere il giovanissimo talento di Terry Chen, vincitore dell’Orbetello Piano Competition Junior 2022 che offrirà al pubblico un programma molto articolato con musiche di L. Van Beethoven, Bach-Busoni, C. Debussy, S. Rachmaninov, R. Schumann e F. Liszt. Il giovane pianista cinese Terry Chen attualmente studia all’Accademia Nazionale di Musica di Cracovia, sotto la guida del Professor Janusz Skowron. Chen ha vinto numerosi premi in patria e all’estero, tra cui il Concorso Pianistico Internazionale di Göteborg in Svezia, il Concorso Pianistico Internazionale di Orbetello in Italia, il Concorso Pianistico Nazionale del Conservatorio di Musica di Shanghai e il secondo premio del Concorso Pianistico Yamaha. Controllo eccellente, talento indiscutibile, suono brillante, Terry Chen è regolarmente invitato a tenere concerti in tutto il mondo.