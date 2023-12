Musica in Duomo. Concerto della Puccini

Torna questa sera, in Duomo, il tradizionale concerto natalizio della Corale Puccini, che sarà nel segno della pace. L’appuntamento è a partire dalle 21.15. In questi anni attraversati da sanguinose guerre anche molto vicine al nostro paese, il "Dona nobis pacem" (è questo il titolo del concerto di oggi) rappresenta un’invocazione e racchiude in sé il senso della speranza aldilà di uno spirito natalizio a volte svilito in melassa consumistica. Reduce da un vero e proprio tour de force (prima la Traviata poi i Carrmina Burana ), la Corale Puccini tornerà a cantare la pace attraverso brani tratti dalla tradizione natalizia popolare, e non soltanto, nella certezza, creduta e sperimentata, che la musica, in particolare la musica corale, sia un vero e proprio linguaggio universale di pace. Accompagnata all’organo da Alessandro Mersi, parteciperà al concerto anche la soprano Beatrice Caterino, direttore della Puccini il maestro Walter Marzilli. Nel corso della serata, la Proloco grossetana consegnerà il suo Premio al Volontariato e, in collaborazione con il Lions Club Host di Grosseto, saranno raccolte offerte in favore del restauro dell’organo della Cattedrale. Un altro appuntamento da non pedere è il concerto di Natale della Corale Puccini che si svolgerà venerdì 22 alle 18 nella chiesa di Santa Maria Goretti a Rispescia. "Si tratta di una comunità, quella di Rispescia, che da tantissimi anni, ormai, ci invita a cantare il Natale. – spiegano dalla Corale Puccini –. Inoltre, come ormai avviene tutti gli anni la Corale animerà la Santa Messa della Notte di Natale in Cattedrale". La Società Corale Giacomo Puccini di Grosseto, fondata nel 1914, è un’ associazione senza finalità di lucro.

"In oltre 100 anni di storia – concludono dalla Corale spiegando anche le proprie finalità principali – abbiamo fatto di tutto per rendere la nostra comunità più bella, immersa nella gioia del canto. Lo testimoniano le tante generazioni di giovani che abbiamo raggiunto e le decine di iniziative, inclusi concerti, che organizziamo e promuoviamo ogni anno con particolare attenzione ai giovani talenti della nostra Maremma".