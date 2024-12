Musica e solidarietà. Al Maremà il concerto della scuola "Chelli"

Torna oggi dalle 16.30 alle 19.30 la tradizionale maratona musicale che la scuola di musica "Chelli" propone dal 2016 all’interno del centro commerciale "Maremà" unendo musica e chi la studia alla solidarietà.

"Un pomeriggio con musica no-stop al Maremà – spiega la direttrice Maria Grazia Bianchi. Ringraziamo di cuore il direttore Massimo Iovinella per la sensibilità che sempre dimostra e per averci ancora una volta invitati. Sarà, crediamo, una bella occasione per le persone che affolleranno il centro commerciale per gli acquisti di Natale, che potranno ascoltare tanta bella musica dal vivo, canti e brani natalizi grazie all’esibizione dei nostri allievi. Sarà presente anche una rappresentanza dell’associazione Insieme che si occupa di ragazzi con disabilità preparandoli ad attività occupazionali: a loro e ai loro progetti verranno destinate le offerte che raccoglieremo. Un doveroso ringraziamento va anche al Clan della Musica, che da sempre sostiene la nostra attività".

Durante il pomeriggio interverranno anche allievi della Scuola di Musica di Follonica, in virtù di una stretta amicizia che lega le due scuole.