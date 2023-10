Musica da brividi in piazza Garibaldi

Torna la grande festa di Halloween oggi nel centro storico di Massa Marittima, dalle 17 alle 24, con musiche horror e spettacolari allestimenti nei vicoli e nelle piazze, ispirati a famosi film horror e a romanzi. E a mezzanotte nella piazza Garibaldi, come ogni anno brucerà il rogo delle paure. Due i punti musicali che animeranno la festa: in piazza Cavour si esibiranno Frau Metziel e Nati Stanchi, mentre in piazza Garibaldi la musica sarà curata dai Dj David Miller e il Dj Miguelo. La manifestazione è promossa dalle associazioni locali Pro loco di Massa Marittima, Le Brutte Persone, La Casina di Babbo Natale, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima. "La festa di Halloween di Massa Marittima è una delle più attrattive e spettacolari della provincia, – commenta Irene Marconi, assessore alla Cultura – infatti coinvolge tantissime persone che rendono unica questa manifestazione con travestimenti originali e assolutamente creativi". Gli "scienziati" dell’Isis Lotti saranno in piazza Cavour con esperimenti chimici e pozioni magiche. Le Brutte Persone all’ex cinema e in via Cappellini aspetteranno i visitatori con l’allestimento "Alice nel paese delle meraviglie"; la Proloco con "Asylum" al Palazzo del Debbio, (entrata via Ximenes) e l’associazione Casina di Babbo Natale con "Oscure presenze" a Vicolo Porte.