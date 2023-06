Musica, cultura e gastronomia Una "GRande estate" prende il via

Quattro giorni di musica e spettacolo, pensata per far vivere appieno la città di Grosseto e il suo centro storico con l’arrivo dell’estate. È in programma da martedì a venerdì 30 il festival "GRande estate", realizzato dal Comune di Grosseto e organizzato da Ad Arte Spettacoli che porta nel capoluogo maremmano Edoardo Bennato (martedì alle 21.30, piazza Dante), Gabriele Cirilli (mercoledì alle 21.30, Giardino dell’archeologia), The Kolors (giovedì alle 21.30 in piazza Dante) e Federico Buffa (venerdì 30 alle 21.30, Giardino dell’archeologia).

Quattro spettacoli, tutti a ingresso libero e gratuito, che spaziano dal cantautorato italiano alla musica pop, passando per lo show comico "Live" di Cirilli per arrivare a "Italia mundial", una narrazione di parole e musica per rievocare i mitici mondiali di calcio del 1982, che videro l’Italia campione del mondo.

"Siamo felici di regalare alla città un’iniziativa all’insegna del divertimento – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Un’occasione che il Comune di Grosseto offre ai cittadini e ai visitatori per poter condividere momenti di festa e musica all’insegna dello stare insieme. Il festival sancisce ufficialmente l’inizio dell’estate grossetana". "Con questa quattro giorni eventi – spiega l’assessore al Turismo Riccardo Megale – vogliamo creare un appuntamento per visitatori e residenti, portando una serie di attività, anche molto diverse tra loro, all’interno del centro cittadino".

Accanto ai quattro appuntamenti sono previste una serie di altre attività, in grado di attirare cittadini e turisti nel cuore della città. Saranno aperti con un orario straordinario i musei di Grosseto. Spettacolo, cultura e arte incontrano anche l’enogastronomia. Nei quattro giorni infatti, Confcommercio insieme a "Facciamo Centro Ristorando" e a Confesercenti propongono un format speciale per l’accoglienza e la ristorazione in città: "La GRande estate a tavola". I ristoranti aderenti, infatti, dalle 18.30 alle 20.30 proporranno un menu speciale, contenente almeno due portate a un costo che varia da 20 a 30 euro (bevande escluse). La lista degli esercizi sarà pubblicizzata sui canali delle associazioni di categoria e i cittadini e i turisti che lo desiderano potranno gustare un’ottima cena, a prezzo contenuto, e assistere poi agli spettacoli o fruire della ricca offerta culturale cittadina.