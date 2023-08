Musica classica, Notte Bianca e Sagre a Grosseto: scopri l'evento!

Dalle colline maremmane ai paesi dell’Amiata in festa, questa settimana è ricca di appuntamenti in tutta la provincia.

Si parte questa sera con un altro appuntamento del Morellino Classica Festival. Nella chiesa romanica di Montemerano alle 21 si esibirà con la sua arpa Floraleda Sacchi (nella foto). Descritta dalla critica come una delle più interessanti arpiste sulla scena internazionale, ha studiato in Italia, Stati Uniti e Canada, ottenendo 16 premi in concorsi e numerosi riconoscimenti. Si è esibita come solista in Europa, Nordamerica, Sudamerica, Africa e Asia in grandi sale da concerto e ha composto musica per il teatro e il cinema.

A Santa Fiora oggi alle 21.15 la banda locale si esibirà all’auditorium della Peschiera. Sempre a Santa Fiora, giovedì è in programma la Notte Bianca con musica, stand gastronomici e animazione per le vie del centro storico. "Sarà una Notte Bianca pensata anche per le famiglie con i bambini – dice Azzurra Radicchi, vicesindaco e assessore al Turismo di Santa Fiora – visto che l’anno scorso ha riscosso un grande successo l’animazione, la riproponiamo anche quest’anno con diverse attività. E poi la Notte Bianca sarà come sempre un momento di festa, di incontro e di condivisione, con musica dal vivo e all’apertura degli stand gastronomici. La serata proseguirà fino a tarda notte in piazza con la musica del Kartika club".

Proseguono anche le storiche sagre, come quella del Picio a Seggiano che quest’anno è diventata sagra bio grazie all’offerta molto qualificata dei prodotti alimentari. Termina oggi, dopo giorni di grande lavoro, la Sagra della Cipolla della Selva, è l’ultimo giorno per gustare la tipica cipolla del piccolo paese di montagna.

Nicola CIuffoletti