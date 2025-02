’Music & Wine’ con il piano di Volante

Il festival "Music & Wine" organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Grosseto in collaborazione con l’associazione Amici del Quartetto sotto la direzione artistica del maestro Giovanni Lanzini, oggi alle 17 nel Museo di Storia naturale propone il concerto di Virgilio Volante (nella foto), 26 anni, che partendo da brani classici condurrà in un vortice musicale dove essi vengono elaborati sia in chiave jazz che attraverso la libera improvvisazione dell’esecutore per risultati sonori estremamente affascinanti e coinvolgenti.

Così che le celebri Variazioni op.21 del romantico Johannes Brahms, ad esempio, diverranno sotto le mani del talentuoso pianista spunti musicali per avvicinarsi al jazz di Chick Corea mentre la Sonata di Domenico Scarlatti verrà elaborata nello stile di John Coltrane. Diplomato in pianoforte con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore al Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Milano, Virgilio Volante ha evidenziato ben presto attitudine sia alla composizione scrivendo musiche di vario genere che alla musica moderna approfondendo i linguaggi jazzistici e delle musiche improvvisate con il maestro Carlo Negroni.

Il concerto sarà seguito come consuetudine dalla presentazione dei vini del territorio a cura di "Rosae Maris". Oggi saranno presenti le cantine Ampeleia, Cantina La Selva, Poggio Nibbiale, Sequerciani e Valdonica. I posti a sedere al Museo sono limitati e solo su prenotazione (telefonando al 333.9905662).

Il costo dei biglietti è di 10 euro (8 il ridotto). I bambini fino ai 10 anni di età entrano gratis.