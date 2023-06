"Music & Wine", al via la 33^esima edizione Stasera il concerto del pianista Lo Cicero

La sessione estiva del 33° Festival Internazionale "Music & Wine" si presenta quest’anno sia nel segno della continuità, rappresentata dal felice connubio tra la grande musica e gli ottimi vini della Maremma, sia con l’importante novità di una ulteriore valorizzazione del territorio e delle proprie peculiarità artistiche, storiche ed enogastronomiche: quattro nuove meravigliose location, individuate nei borghi medioevali di Batignano, Istia d’Ombrone, Alberese e Montepescali divengono da questa edizione un importante palcoscenico della manifestazione andando ad aggiungersi in quanto a storia e spettacolarità ad altre perle del nostro territorio che già ospitano la manifestazione. Il festival, che sarà articolato in quindici concerti e terminerà poi in autunno con le "coccole" delle Terme Marine in un itinerario sensoriale che unisce l’ascolto della buona musica a quello dei grandi vini, del cibo a km-zero fino al relax termale. Si parte dunque oggi alle 21,15 alle Terme Marine Leopoldo II a Marina di Grosseto. Ad ingresso gratuito (su prenotazione) si potrà assistere al concerto di pianoforte di Giuseppe Lo Cicero con la serata "Un pianoforte al chiaro di luna" su prenotazione. Info. 333 9905662 (anche Whatsapp).