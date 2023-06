Musei di Grosseto aderiscono al Festival "Grande Estate", apertura straordinaria fino alle 24!

I musei del Comune di Grosseto aderiscono al Festival "Grande Estate", che animerà il centro storico cittadino da oggi a venerdì, proponendo un’apertura straordinaria. A rimanere aperto fino alle 24 sarà il Polo culturale Le Clarisse, in cui gli spettatori potranno ammirare le mostre "I favolosi anni ’60 in Maremma. Nel segno di Ico Parisi", l’evento legato al progetto "Uffizi Diffusi e Piccoli e I grandi musei" e "Warhol Schifano e Angeli: quattro opere della collezione Ticci nel Museo Luzzetti". Ad unirsi alla manifestazione sono anche il Maam, Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, all’interno del quale è possibile visitare anche il Museo di arte sacra e il Museo di Storia naturale. In vari luoghi del centro sarà inoltre possibile ammirare le opere della mostra diffusa "Conversations with Blue Gold" di Giacomo Jack Braglia. Gli incassi dei musei, saranno interamente devoluti a una raccolta fondi per l’Emilia Romagna: la cultura incontra così la solidarietà. "Non solo gli eventi si terranno in due luoghi simbolo di Grosseto, la piazza principale e il meraviglioso Giardino dell’archeologia, ma tutte strutture del settore cultura – dice l’assessore alla Cultura Luca Agresti – saranno aperte per ravvivare il centro storico, con offerte di grande qualità".