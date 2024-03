Musei aperti. Oggi ultimo appuntamento

Tanti appuntamenti a ingresso libero nell’ultimo giorno dedicato all’iniziativa promossa dai Musei di Maremma. Nella giornata di oggi, tra gli eventi in programma, un incontro sui misteri del Monte Amiata, una passeggiata archeologica a Saturnia per scoprire nuove necropoli e la caccia al tesoro Etrusco a Scansano. Quella di oggi sarà l’ultima domenica con l’ingresso gratuito nei 26 musei del Sistema Musei di Maremma che hanno aderito alla campagna "Domenica nei Musei di Maremma", che prevedeva musei gratis in Maremma nelle prime domeniche da gennaio a marzo. Dalle Colline Metallifere a Grosseto, Vetulonia e l’Amiata, Argentario, Manciano e la zona dei tufi di Pitigliano e Sovana, sono in programma per l’occasione aperture straordinarie, visite guidate, mostre, conferenze, degustazioni e laboratori per grandi e piccini, tutto a ingresso libero. Tra gli appuntamenti più importanti, al Museo Minerario in galleria, alla porta del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, località i Bagnetti a Gavorrano, un laboratorio di monetazione antica per grandi e piccini alle 11 (età minima 7 anni), con prenotazione obbligatoria al numero 0566843402, e-mail: [email protected]. Ci spostiamo sull’Amiata, dove il Polo Museale di Arcidosso ha promosso nel Castello Aldobrandesco alle 16 l’incontro "Arcidosso tra simboli e misteri", durante il quale si parlerà di simbologia, riti e tradizioni presenti nel territorio amiatino. L’evento sarà tenuto dalla scrittrice Claudia Cinquemani, esperta di tradizioni popolari ed arcaiche, accompagnata dalle letture dell’attrice Chiara Dragoni, info: 3667472612. Il Museo di Preistoria e Protostoria di Manciano ha preparato una passeggiata archeologica a Saturnia dal titolo "Giornata tra Etruschi e Romani". Alle 10 in piazza Vittorio Veneto inizio visita del Museo urbano e nel pomeriggio escursione guidata alle tombe a tumulo etrusche e a quelle sconosciute nelle località Casalino e La Pellegrina. Prenotazione obbligatoria al 3201768210, e-mail: [email protected]. Per info www.museidimaremma.it e nelle pagine social con l’hashtag: #domenicamuseimaremma.