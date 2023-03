Mura e bastione da recuperare Incontro domani con le associazioni

"Le mura hanno bisogno di un intervento, faremo leva sulla nuova giunta per arrivare in Sovrintendenza". Nei giorni scorsi si è ufficialmente costituito il comitato "per il recupero delle mura e del bastione Santa Barbara". Presidente è stato nominato Lorenzo Fusini, storico e scrittore portoercolese che, assieme a Enrico Bistazzoni, si è attivato per sensibilizzare sulla necessità di un recupero per la fortificazione del paese vecchio. "Lo scopo – sottolineano – è quello di promuovere tutte le attività necessarie per il restauro della quattrocentesca cinta muraria e del bastione che sostiene la piazza più antica e scenografica del paese. Dato che entrambe le strutture, tra loro collegate, versano in uno stato di assoluto degrado e pericolo, come è ben evidente anche all’esterno". Allo scopo di allargare il più possibile forze e consensi al sostegno del progetto domani, alle 20,30 nella sede de "Il Girotondo" sul lungomare Andrea Doria, il neo comitato incontrerà i rappresentanti di tutte le associazioni del paese interessate a partecipare. Domenica 26 marzo poi, alle 11 nella Sala Franchino annessa al teatro della Parrocchia, ci sarà una riunione ampliata a tutti i cittadini e a tutti gli interessati a iscriversi e partecipare al comitato. "Da quel momento inizieremo a prendere contatti per muovere i passi necessari a innescare attivamente l’iter per il recupero – proseguono Fusini e Bistazzoni – con la redazione di progetti e il coinvolgimento degli enti amministrativamente interessati, sperando di poter contare su un numero di partecipanti che testimoni l’interesse dell’intero paese". Secondo Fusini, inoltre, "ci sono molti punti che presentano fessure e crepe verticali – aggiunge –. Altri dove i sassi sono a rischio crollo. La zona con più problemi è quella sotto piazza Santa Barbara, dove il peso della piazza stessa sta facendo lentamente scivolare la muraglia sulla roccia madre su cui poggia. Il rischio è che in futuro si presentino dei problemi statici alla piazza che adesso non si vedono ma, con eventuali eventi atmosferici, potrebbe accadere qualcosa un po’ come avvenuto qualche anno a fa al Lungarno Torrigiani di Firenze. E al bastione ci sono un po’ gli stessi problemi. Puntiamo a produrre degli elaborati che poi serviranno alla Sovrintendenza per il progetto di restauro, affiancando la prossima amministrazione per muovere la macchina regionale con i permessi necessari". Andrea Capitani