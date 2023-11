Mura di Porto Ercole. Un convegno

Un convegno a sostegno delle mura di Porto Ercole. Si terrà venerdì alle 17.30, nel teatro della parrocchia di Porto Ercole, un incontro sulle mura e sui bastioni del paese argentarino. Interverranno Leonardo Marras, assessore regionale al Turismo, Arturo Cerulli sindaco di Monte Argentario e gli architetti Pietro Pettini e Lucia Bracci. Da tempo il comitato per salvaguardia delle mura di Porto Ercole sta portando avanti un percorso il cui obiettivo è restaurare e mettere in sicurezza la fortificazione del paese. Una sfida che ha già iniziato il suo difficile iter con alla guida i promotori e, come si è visto dal primo incontro, accompagnato da molte persone che credono ad una collaborazione che possa aiutare lo sviluppo di progetti. Un passo in più con l’incontro in programma venerdì e con cui i promotori sperano di coinvolgere maggiori enti per la riuscita di questo obiettivo.