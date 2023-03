"Mura crollate, vogliamo i conti"

Parte l’interrogazione di Borelli e e Brogi, sostenuta anche da PciI, Azione, Fratelli d’Italia e Italia in merito al crollo delle mura in via dei Chiassarelli sulle dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino. L’interrogazione parte dal presupposto che le parole di Giuntini sul crollo dello scorso dicembre sembra che esprimono soddisfazione. Il lavoro per lo smontaggio affidato ad una ditta per circa 97 mila euro complessivi a cui vanno sommati, per memoria, le risorse occorse per il puntellamento delle stesse pari a circa 38mila euro, è stato eseguito senza utilizzo di uomini e mezzi.

"Sembra quasi che il destino ci abbia fatto un piacere e dato una mano - inizia la minoranza – Il sindaco ha sostenuto che le mura le avremmo dovute, a prescindere dal crollo, smontare e la situazione sarebbe stata molto simile a quella che vediamo adesso". Ed ha aggiunto che "le risorse per smontarle le avevamo e credo che anche dopo il crollo non andremo a costi maggiori di quelli che avremmo dovuto sostenere smontandole". "Ci viene da osservare – affermano Brogi e Borelli – sulla prima parte che ci sia quasi soddisfazione: tanto le dovevamo smontare e sono crollate da sole e, sempre sullo stesso punto, è scontato che nessun intervento poteva essere a mura non smontate, lo esprime chiaramente l’autorizzazione della Soprintendenza".

Nell’interrogazione si chiede di sapere quanto è costato "il lavoro di rimozione e accumulo delle pietre franate, quanto ha gravato sull’importo previsto per lo smontaggio e se, come pensiamo, ci sono economie, derivanti dal crollo "spontaneo" delle mura". L’interrogazione inoltre chiede di sapere nel caso "vi siano costi maggiori quali sono le voci che hanno comportato eventuali aumenti rispetto a quanto previsto dall’importo fissato all’atto dell’aggiudicazione e dell’affidamento e se i tempi accumulati per l’affidamento non abbiano influito non solo sul degenerare della situazione delle mura ma abbiano causato l’aumento di tali costi. Quali siano state le motivazioni che avrebbero portato all’esecuzione dei lavori con un intervallo dall’aggiudicazione avvenuta a marzo 2022 e l’avvio del cantiere previsto e mai partito a gennaio 2023".

La minoranza chiude poi con una provocazione chiedendo "se il sindaco non ritiene che con i fondi relativi alla realizzazione della rotatoria di via della Repubblica, ottenuti con una contrazione di mutuo di 150mila euro, concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, non sarebbe stato più opportuno investire nel recupero delle mura dal momento che ci risulta fosse stato già elaborato e approvato dalla giunta un progetto di fattibilità dell’opera".