La bellezza delle Mura. Bastione Maiano, tornano accessibili i passaggi interni

Grosseto, 4 luglio 2023 - Anche il Centro storico è pronto a rinnovare il suo look. Infatti, grazie al bando vinto dall’Istituzione Le Mura, partirà il progetto per la riqualificazione dei passaggi pedonali interni al Bastione Maiano delle Mura medicee.

"Sono molto contento di questo progetto – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Ormai da anni, insieme all’Istituzione Le Mura, ci dedichiamo alla cura della nostra cinta muraria. grazie a questo bando, abbiamo ricevuto un finanziamento importante che consentirà la riapertura di questo canale molto suggestivo. Questo percorso offre un gran collegamento fra Centro storico, piazza del Mercato e piazza Nassirya".

"Questa amministrazione è forte e funziona grazie al gran lavoro di squadra – dice l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. Con questo progetto cambierà il volto del centro storico perché avremo un altro accesso all’interno del cuore della città. Quest’area del centro è sempre stata un po’ distaccata dal contesto ordinario, ma grazie a questo lavoro diverrà una risorsa importante. Andremo a recuperare e a valorizzare una galleria di una bellezza unica nella quale avremo modo di organizzare anche degli eventi così da offrire ai cittadini un altro luogo da visitare".

"Prosegue il nostro lavoro di riqualificazione delle Mura – dice l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. In questi anni, abbiamo portato dei miglioramenti, fra illuminazione, riqualificazione del Cassero e della Cavallerizza. Sarà un percorso strategico e curioso perché collegherà più piazze del nostro centro. I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione, la pulizia delle volte, tutti gli impianti elettrici e di illuminazione e i vari supplementi di alcune passerelle e delle chiusure. I lavori inizieranno a breve e dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno".

"Ringrazio tutta l’amministrazione per l’impegno e la collaborazione – dice il presidente dell’Istituzione Le Mura Alessandro Capitani –. Questo è un luogo particolare: dentro a questo bastione, fra gli anni Cinquanta e Sessanta, c’erano gli spogliatoi dell’Unione Sportiva Grosseto, quando la squadra giocava ancora nel campo Amiata, oggi piazza Nassirya. Questa troniera collegherà per la prima volta piazza Esperanto, piazza del Mercato con piazza Nassirya e via Saffi, quindi sarà un’unione importante tra la parte esterna delle Mura e quella interna. Restituiremo alla città un pezzo di storia, bellezza e di utilità. Siamo pronti, inoltre, a partecipare ad altri bandi per la parte superiore delle Mura".

Quasi 200mila euro l’investimento complessivo per il recupero delle gallerie; una cifra intercettata dall’Istituzione "Le Mura" e dal Comune di Grosseto che insieme si sono aggiudicati il bando regionale "Città murate", a cui si è comunque resa necessaria l’aggiunta di un cofinanziamento integrativo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale.