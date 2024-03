Muore sotto gli occhi della mamma. Ucciso da un malore a quindici anni

Una notizia terribile che lascia senza fiato: Riccardo Radiconi, 15 anni è morto a causa di un malore che lo ha colpito intorno alle 14 di ieri mentre stava tornando a casa da scuola sull’auto guidata dalla madre. All’altezza di via Santerno, davanti al Bar Galli, la mamma si è subito accorta che il figlio stava male, quindi ha fermato l’auto e ha chiamato il 118, subito sul posto con un’automedica e l’ambulanza della Misericordia. Dopo le prime operazioni salvavita effettuate dai sanitari sul posto, il ragazzino è stato portato al Pronto soccorso del Misericordia, dove i medici hanno tentato di rianimare l’adolescente senza riuscirvi.

A Riccardo, appena nato, era stato diagnosticata una malformazione cardiaca, tanto che fu operato all’ospedale di Massa Carrara. Da allora in poi non aveva più avuto problemi tanto che da piccolo aveva giocato anche nella scuola calcio dell’Invicta. Una vita regolare e anche una recente visita aveva confermato che tutto era a posto. Poi l’improvviso malore di oggi. La famiglia Radiconi è molto conosciuta in particolare il padre Massimo, che è un imprenditore stimato e apprezzato.