Muore nella sua casa L’allarme dato dai vicini

E’ stato trasferito alla stanza anatomica dell’ospedale civile di Orbetello il corpo di un pensionato, di 75 anni, trovato cadavere nella propria abitazione, nel quartiere di Neghelli Vecchio, in una palazzina che si trova verso il lungo lago di ponente. Da quello che è stato ricostruito l’uomo è stato colto da malore nel bagno di casa ed è morto. Risiedeva in via Fanteria e per anni aveva lavorato in una agenzia di viaggi di Orbetello. Sono stati i vicini di casa, dopo che non lo vedevano ormai da due giorni, ad avvisare le autorità. Sono stati attivati sul posto 118, vigili del fuoco, l’ambulanza della Croce Rossa e le forze dell’ordine. Aperta la porta, il corpo dell’uomo è stato trovato in terra senza vita nel corridoio interno dell’abitazione, vicino al bagno di casa dove si era probabilmente sentito male. Il personale medico ha constatato il decesso dell’uomo prima di farlo trasferire alla stanza mortuaria dell’ospedale civile di Orbetello a disposizione delle autorità. Il pm non ha disposto l’autopsia.