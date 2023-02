Muore a 52 anni: incidente frontale in Maremma. Giornata tragica sulle strade

Un'ambulanza della Misericordia

Civitella Paganico (Grosseto), 15 febbraio 2023 – Giornata tragica sulle strade della Maremma. In uno scontro a Paganico, sulla strada che costeggia parallela la Siena-Grosseto, una donna di 53 anni è morta nell’incidente frontale con un altro mezzo che proveniva dalla direzione opposta.

Un 74enne, che era alla guida dell’altra macchina, è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato con Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena.

Pochissime ore prima, in un altro incidente a Castiglione della Pescaia era morto un uomo, che ha avuto un malore alla guida dell’auto. E’ finito contro un muro ed è spirato, nonostante ogni tentativo di rianimazione da parte del 118. E' accaduto verso alle 15.

L’incidente di Paganico è avvenuto intorno alle 16, a qualche decina di chilometri di distanza. La donna era a bordo di una Lancia Y grigia mentre il 74enne guidava un Doblò. Anche in questo caso l’intervento del 118 è stato immediato, con l’intervento delle ambulanze della Misericordia di Paganico e dell’Anpa di Roselle. Sono stati gli altri automobilisti di passaggio a chiamare i soccorsi

Per la donna non c’è stato niente da fare a causa dei gravissimi traumi riportati nel violento scontro. Per l’uomo è stato attivato l’elisoccorso. Trasportato in codice rosso, è ora ricoverato alle Scotte.