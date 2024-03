Muore a 43 anni. Colletta per il rimpatrio

Si chiamava Gil Catayong, era un ragazzo di 43 anni di nazionalità delle Filippine. Nel 2011 è venuto a lavorare a Grosseto per sfuggire alla povertà del suo Paese insieme alla sua mamma e a suo figlio. Qui ha trovato l’amore di una sua connazionale. Qualche giorno fa è venuto a mancare improvvisamente per cause ancora da accertare lasciando i suoi cari nello sconforto piú totale. Gil desiderava tornare nelle sue Filippine, per cui la sua famiglia vorrebbe riportarlo a casa per potergli dare l’ultimo saluto e poterlo piangere insieme anche ai suoi fratelli, ma il viaggio è molto costoso. La famiglia ha lanciato una raccolta di fondi su Gofund me. Sono già mille gli euro raccolti. Gil lavorava a Grosseto come cuoco: prima in un ristorante giapponese sulla Castiglionese, poi anche al Lux, dove era stato molto apprezzato. Sarà l’autopsia a stabilire la causa del decesso del 43enne.