Municipale, un 2022 da record Più denunce, sanzioni e interventi

Bilancio più che positivo quello degli interventi portati a termine dalla Polizia municipale grossetana nel 2022. L’attività che ha maggiormente caratterizzato il 2022 è stata quella in materia di sicurezza urbana, con l’intensificazione di controlli su quelle tematiche spesso oggetto di "insicurezza percepita" da parte del cittadino. Particolare importanza è stata data alla formazione professionale del personale di Polizia municipale che ha visto un massiccio incremento di ore dedicate a questa attività: 4.725 orepersona rispetto alle 998 dell’anno 2021 (+3727) dovuto in gran pare alla prima formazione obbligatoria per i neo assunti. Anche in merito all’attività di emissione di Ordinanze temporanee c’è stato un incremento: 388 ordinanze (+11 rispetto al 2021) e 79 autorizzazioninullaosta per trasporti eccezionali e gare su strada (+37 rispetto al 2021). Il reparto verbali e contenzioso ha contribuito ad evadere con la propria attività ben 1.632 ricorsi alle sanzioni al codice della strada, presentati dai trasgressori, così suddivisi: 1112 ricorsi al Prefetto (+161 rispetto al 2021) e 520 ricorsi al Giudice di Pace (+192 rispetto al 2021). Lo stesso reparto ha complessivamente gestito 53.342 verbali di violazione (-5416 rispetto al 2021 che furono 58758), dei quali 26.927 per eccesso di velocità ai sensi dell’articolo 142 CdS (nel 2021 furono 34781). La gestione delle pratiche inerenti le patenti di guida ritirate, come sanzione accessoria per varie violazioni al Codice della Strada, sono state 164 (nel 2021 furono 105). Da annoverare anche le 123 pratiche di sequestro amministrativo per la mancanza di assicurazione ai sensi dell’articolo 193 del Codice (in calo rispetto al 2021 dove furono gestiti 183 sequestri). Nella gestione contravvenzionale si annoverano anche le violazioni diverse dal codice della strada: 372 verbali gestiti. 284 sono state le autorizzazioni per la Ztl (+ 26 rispetto al 2021 dove furono 258); 573 contrassegni invalidi rilasciati (anch’essi in aumento con +77, nel 2021 furono 496). "Un bilancio – affermano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia Municipale Riccardo Megale – che in poche parole ci rende orgogliosi e grati. L’intensificazione a ogni livello delle attività di pattugliamento e controllo del territorio, l’aumento delle foto-segnalazioni di quasi il 50% rispetto al 2021; il numero più alto di denunce in materia di immigrazione e stupefacenti; la costante presenza sulle nostre strade per garantire la sicurezza di tutti. E ancora, il numero di persone controllate nell’ambito delle attività di contrasto al degrado, che è stato di 1425 unità, rispetto alle 394 del 2021: un balzo davvero prorompente che dimostra la presenza sempre più capillare della Polizia Municipale, che è la prima linea di difesa del territorio e dei cittadini stessi".