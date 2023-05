"Municipale da riorganizzare"

"La risoluzione di alcune delle problematiche più urgenti del nostro territorio passeranno necessariamente da un riassetto organizzativo del corpo della Polizia municipale. Il personale effettivo non è ad oggi sufficiente per far fronte alle numerose attività che la gestione". Inizia così Andrea Maule, candidato sindaco al Comune nella lista di centrodestra. "Si potranno inserire 9 unità all’interno dell’organigramma della macchina amministrativa – aggiunge – Una libertà di manovra notevole che permetterà davvero di programmare un presidio territoriale poggiato sulla logica della prevenzione, della deterrenza e della reale vicinanza al cittadino. In questo senso saremo in grado, come giunta, di mettere in atto alcuni interventi importanti, come ad esempio la riattivazione delle foto-trappole esistenti, l’attivazione di nuove, in modo da effettuare una copertura totale del territorio nei punti di maggiore criticità. In questo modo – chiude Andrea Maule – sarà possibile disinnescare sul nascere cattivi comportamenti e migliorare nettamente la qualità del conferimento dei rifiuti domestici (e non solo)".