Municipale: Cerulli nuovo comandante

Roberto Cerulli saluta la Polizia municipale di Monte Argentario e va a Capalbio, dove sarà comandante. Era nell’aria da diverso tempo e adesso c’è anche l’ufficialità da parte del Comune di Capalbio, che con una determina stabilisce il passaggio di personale tra l’Amministrazione di Monte Argentario e quella capalbiese di Roberto Cerulli, che andrà a svolgere il ruolo di comandante. Cerulli, candidato a sindaco nelle ultime elezioni amministrative, è anche governatore della Confraternita di Misericordia di P. S. Stefano. "Ho timbrato l’uscita per l’ultima volta a Monte Argentario – racconta –. Tante emozioni, ricordi, momenti belli, brutti a volte tragici, ma una parte della mia vita è trascorsa nel meraviglioso corpo della Polizia municipale di Monte Argentario. Tanti colleghi conosciuti in questi oltre 20 anni insieme, alcuni dei quali non ci sono più, e che porterò nel mio cuore con amicizia e affetto. Adesso si volta pagina".