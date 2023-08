Municipale, cambio al vertice Rita Scotto prende il comando "Chiedo molta collaborazione"

Ha preso servizio la nuova comandante della Polizia municipale di Monte Argentario. Rita Scotto è già al lavoro e lo sarà almeno fino al 31 luglio 2024, anche se il suo contratto sarà eventualmente prorogabile.

La nuova comandante, che fino al momento di questa nomina era istruttrice direttivo-amministrativa nel Comune di Monte Argentario nell’area urbanistica, edilizia privata, demanio, patrimonio e Suap, dal 2000 è stata incaricata nell’ente locale del Comune nel Comando della Polizia municipale nella lotta all’abusivismo, dal 2009 in forza al Nucleo Polizia municipale applicato alle sezioni di Pg della Procura di Grosseto e dal 2017 assegnata con provvedimento del Procuratore della Repubblica – la dottoressa Raffaella Capasso – all’Ufficio esecuzioni penali.

"Si tratta di una mia scelta – commenta il sindaco Arturo Cerulli –. Ha lavorato per tanti anni nella Procura di Grosseto e adesso, per lei, c’è questa nuova sfida in un territorio dove molti si lamentano del lavoro della Polizia municipale. Lei si preoccuperà di dare servizi efficienti con le poche risorse che avrà a disposizione. Come amministrazione ci aspettiamo una bella collaborazione per risolvere i problemi anche sui parcheggi selvaggi e sulla viabilità".

Risorse che al momento sono di 19 agenti in forza al comando della Municipale ma che, secondo la nuova comandante, andranno ampliate.

"Ho assicurato il mio massimo impegno – commenta Rita Scotto –. Sono consapevole che la situazione non è facile, chiederò un senso di responsabilità e impegno per chi lavora al Comando, il mio fine è perseguire il bene comune. Sarà il più presente possibile e aprirò le porte del Comando, con contatti diretti. Adesso si tratta di tamponare la situazione, poi da metà settembre agiremo più a livello organizzativo. Vorrei ricordare Gennaro Benvenuti che fino a 90 anni si è battuto per questo Comune".

Andrea Capitani