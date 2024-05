Multe e incassi dei Comuni. A Grosseto 6,7 milioni

Nel 2023 Grosseto è stato tra i capoluoghi toscani che più hanno incassato proventi da multe e sanzioni a carico di privati per violazioni dalle norme del Codice della strada, cioè 6,7 milioni di euro. Il dato emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Guardando invece alle casse dei piccoli Comuni toscani con meno di 3.000 residenti, al primo posto si posiziona Campagnatico, che conta 2.353 abitanti e, nel 2023, ha incassato più di 805mila euro in multe stradali. Per il sindaco di Campagnatico, Elismo Pesucci, la cifra è sicuramente importante ma vanno considerate alcune spartizioni obbligatorie. "Il 40% del totale va al Fondo Crediti di dubbia esigibilità – commenta Pesucci –. Questo lo impone lo Stato. Una percentuale invece, circa il 10%, va investita nella realizzazione della segnaletica. Il resto lo dobbiamo reinvestire nella sistemazione e riqualificazione delle nostre strade. Abbiamo circa 100 chilometri di nostra competenza". Dopo Grosseto e Campagnatico, al terzo posto c’è Castiglione della Pascaia (791.018 euro). Una parte di questo somma viene obbligatoriamente accantonata nel fondo che garantisce l’Ente nel caso in cui non riesca a riscuotere le morosità. "Il 50% delle risorse – spiegano dal Comune di Castiglione – verranno suddivise un 25% per la manutenzione della segnaletica stradale e un 25% per il potenziamento dell’attività di controllo e accertamento, l’acquisto di mezzi, l’acquisto e manutenzione dei varchi elettronici, la rimozione di veicoli abbandonati, le convenzioni con la Motorizzazione, e il servizio di gestione e notifica sanzioni".

Il restante 50% verrà utilizzato per finanziare il miglioramento della sicurezza stradale, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, il potenziamento dei vigili stagionali, e l’educazione stradale.