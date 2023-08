Multato barista a Follonica per aver venduto vodka a minorenne

Allo scopo di contrastare gli episodi di mala movida, i militari della Compagnia Carabinieri di Follonica, hanno effettuato nelle scorse notti una serie di servizi straordinari di controllo del territorio, insieme ai militari giunti in supporto dalla Compagnia Operativa di Firenze. I Carabinieri si sono concentrati non solo sul rispetto delle regole stradali, tanto che tra le violazioni accertate hanno contestato ad un uomo la guida senza patente, poiché mai conseguita. Tre giovani sono stati colti in stato di ubriachezza. I controlli hanno riguardato però anche gli esercizi pubblici, con l’obiettivo di verificare il rispetto del divieto di vendita di alcol ai minori. Proprio in questa fase i militari hanno sorpreso, all’interno di un locale del centro, un dipendente che stava vendendo una bottiglia di vodka ad una sedicenne. I militari hanno quindi proceduto a contestare al titolare una sanzione amministrativa salata che, come prevede la normativa di riferimento, va dai 250 ai mille euro.