"Mr Rain fa il ’testimone’ a Follonica: "Mi vuoi sposare?""

Lui le si è inginocchiato davanti. Lei, visibilmente commossa si è coparta il volto con le mani.

Il pubblico ha iniziato ad applaudire: sì, perché la proposta di matrimonio, non è arrivata davanti a un bicchiere di champagne o durante una cena elegante, ma sul palco di un concerto. A fare spazio all’amore è stato Mattia Balardi, in arte Mr Rain, durante il concerto, appunto, che ha tenuto al parco Centrale di Follonica mercoledì sera.

Una sorpresa per tutti e soprattutto per la giovane che ha ovviamente detto sì al compagno ed è scesa dal palco con l’anello al dito e gli occhi pieni di lacrime: per la coppia, sicuramente una serata indimenticabile.

Mr Rain ha abbracciato entrambi facendo loro gli auguri e poi ha postato come storia su Instagram, accompagnato dalla parola ’Congratulazioni’, il video del l’emozionante momento di cui è stato spettatore e ’complice’.

Il futuro sposo, per la proposta, aveva infatti chiesto l’autorizzazione agli organizzatori del concerto.