Mozione per ripristinare il bagno pubblico a Marina di Grosseto

"Scusi posso usare il bagno?". E ‘una di quelle richieste che arriva di continuo dai turisti a Marina di Grosseto che si affacciano sulle soglie di bar o ristoranti. Richieste continue soprattutto durante i fine settimana. Per far fronte ad una richiesta e ad una necessità tangibile è stata presentata una mozione per richiedere, a seguito anche di segnalazioni arrivate da imprenditori locali, di ripristinare il bagno pubblico che si trova nella passeggiata di Marina di Grosseto sul Lungomare Leopoldo II di Lorena. La richiesta arriva da Rita Bernardini, consigliere comunale del Gruppo Misto. "Le condizioni dei bagni pubblici di una località sono lo specchio del suo livello di civiltà – dice Bernardini – ed in questo periodo estivo e col ritorno dei turisti, si sta assistendo ad una scarsa presenza di servizi igienici presenti nel nostro territorio in special modo nelle località turistiche". "L’assenza di bagni pubblici – aggiunge – comporta disagi anche tra le persone anziane e dà un’immagine indecorosa della frazione. Si ritiene – chiude – dunque necessario al fine di garantire un efficiente servizio anche di darne la giusta informazione con cartelli e con l’indicazione delle sanzioni per chi utilizza strade, piazze e palazzi per i propri bisogni fisiologici".