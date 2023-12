"Movimento Donne Amiata". E’ nata l’associazione in difesa dei diritti del mondo femminile

"Eccoci qui! Siamo nate, da questa sera in poi ci terremo per mano". Con queste parole le fondatrici del Movimento Donne Amiata hanno sistemato la prima pietra di una nuova (la prima) rete di donne sul Monte Amiata. "Orienteremo le nostre azioni verso due direttrici – spiegano dal Movimento Donne Amiata – una di sostegno al lavoro importantissimo che fanno i due Centri antiviolenza dell’Amiata, che operano nei due versanti, in modo che chi ha bisogno, possa trovare una strada più vicina verso la denuncia e il riscatto. E l’altra che si occuperà del lento e, a volte, dispersivo lavoro culturale". Dietro alla nascita di questo nuovo gruppo c’è molto entusiasmo ed è stato palpabile anche in occasione del primo evento organizzato dalla Rete, in occasione del 25 novembre scorso, quando è stata celebrata la Giornata internazionale contro la violenza alle donne.

"Se la violenza è il fenomeno più evidente e tragico, siamo convinte che rappresenti l’estremo punto di arrivo di una cultura patriarcale che relega la donna ad essere di serie B – proseguono –. E lo sappiamo bene che esistono infinite declinazioni del rapporto tra i generi, e che non tutte trovano esiti negativi, ma questo non significa che lo scardinamento della cultura patriarcale non debba riguardare tutti. Quindi adesso viene il bello. Ma siamo fiduciose che questo percorso sarà lungo e fruttuoso". Quindi il Movimento è adesso diventato una rete che ha bisogno di farsi conoscere e raccogliere più adesioni possibile per espandersi sul territorio. "Cominceremo – concludono – con la presentazione dei Centri antiviolenza le cui volontarie, ci spiegheranno come possiamo metterci al servizio del prezioso lavoro che svolgono e continueremo con una serie di letture". Il movimento di donne si rivolge a tutta l’Amiata e già il primo evento, che hanno organizzato a Santa Fiora, ha dimostrato la capacità dell’associazione di essere un attrattore di idee e un megafono per i diritti delle donne.

Nicola Ciuffoletti